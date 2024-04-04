İngiliz Tümgenerali'nden dikkat çeken İsrail açıklaması!

İngiliz emekli general Herbert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saldırıların 'disiplin eksikliğinin' bir sonucu olduğunu kabul etmiyorum. Bu saldırılar, IDF'nin angajman kurallarındaki sistemik kusurların bir sonucuydu ve Gazze'deki herkes öldürülmesi gereken meşru bir hedef olarak görülüyordu. Bu kadar açık ve basit” ifadelerini kullandı.

“SAVAŞTA OLUR BÖYLE ŞEYLER”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada, ‘savaşta bu tarz durumların yaşanabildiğini’ dile getirdi. Netanyahu, “Ne yazık ki geçtiğimiz gün, kuvvetlerimizin Gazze Şeridi'nde muharip olmayan kişilere istemeden zarar verdiği trajik bir olay yaşandı. Bu savaşta bu tarz şeyler oluyor. Kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz ve hükümetlerle temas halindeyiz. Olayın tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacağız” demişti.