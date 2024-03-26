İmamoğlu kabul etti! Emirgan'daki villalar İmamoğlu İnşaat'a ait

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği iddiası gündem oldu. İmamoğlu'ndan çok konuşulan iddialara yanıt geldi.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ile kıyasıya bir yarış içinde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da 1,6 milyar TL değerinde 3 villasının olduğu ve bu evleri mal beyanında göstermediği öne sürüldü.

"ŞİRKETİMİZ VERGİ REKORTMENLİĞİ SIRALAMALARINA GİRDİ"

Söz konusu haberlere katıldığı Sözcü TV canlı yayınında yanıt veren İmamoğlu, "Paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Bu şirket neredeyse 3 nesildir ticaretle uğraşan bir aile şirketi. Bu şirketin tarihinde de güzel anekdotlar var. Trabzon'da başlayan İstanbul Beylikdüzü'nde devam eden, vergi rekortmenliği sıralamalarına girmiş bir kuruluş. Ben neredeyse 35 yıllık BAĞ-KUR'luyum. Binlerce kişi istihdam etmiş bir şirket. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar. Kamu ile işi olmaz, usulsüz işi olmaz." dedi.

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"GEREK OLMADAN EŞİMİN BİLE MAL VARLIĞINI AÇIKLADIM"

İmamoğlu, "Ben kişisel mal varlığımın dışında gerek olmadan eşimin de mal varlığını açıkladım. Aynı zamanda şirkette hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Bizim gizlimiz saklımız yok. Oradaki mülkümüz İmamoğlu inşaatın üzerinedir." ifadelerini kullandı.