Gündemİmamdan cemaate tepki: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi' kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor, namaz kılarken olmuyor
HaberlerGündem Haberleri İmamdan cemaate tepki: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi' kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor, namaz kılarken olmuyor

İmamdan cemaate tepki: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi' kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor, namaz kılarken olmuyor

17.03.2026 - 23:29

Kaynak: BARTIN (İHA)

İmamdan cemaate tepki: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi' kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor, namaz kılarken olmuyor

Bartın'da cami imamı Mehmet Ay, camide çalan cep telefonları nedeniyle cemaate tepki gösterdi. İmam Ay, "Kimisinin telefonlarında 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor. Namaz kılarken olmuyor" diyerek, telefonların ya da zil seslerinin kapatılmasını istedi.

Bartın'ın Ulus ilçesi Aşağı Çamlı Köyü Camii İmam Hatibi Mehmet Ay, akşam namazı için camiye gelen cemaatten bazılarının çalan telefonları nedeniyle vaazda bulunarak, telefon zil sesi konusunda cemaati uyardı. İmam Ay, "Son zamanlarda çok sık yaşanmaya başladı. Telefonlarımız camide susmuyor. Camiye ya da sohbet meclislerine girmeden önce telefonlarımızı sessize alalım. Huşu içerisinde namazımızı kılalım, sohbetimizi edelim. Bazen çok farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Kimisinde 'Bartın çiftetelli' kiminizde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor. Namaz kılarken olmuyor. Dikkat dağınıklığı oluyor. Biraz ters düşüyor. Dikkatli olalım lütfen. O yüzden zil sesi ayarlarken, güzel kuş sesi olur, yağmur sesi olur, böyle güzel şeyler koyun. En güzeli sessize almak ama çiftetelli gibi farklı müzikler koymaktansa, kuş sesi, yağmur sesi gibi güzel şeyler koyalım ki sessize almayı unuttuğumuzda kuş sesi duyalım" diye konuştu.

Kısa vaazdaki uyarıların ardından imam ve cemaat, telefon zil sesi çalmadan akşam namazını eda etti.

