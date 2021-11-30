İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! Tunceli, Adana ve Gümüşhane gerçeği...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihleri arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka oranı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu. 100 bin nüfusta en çok vaka artışı, Tunceli, Adana ve Gümüşhane'de yaşandı. Osmaniye 481 ile en çok vakanın görüldüğü il oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir haftalık insidans haritasını paylaştı. Bakan Koca, “13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin” dedi. Osmaniye 481 birinci Tunceli ise 462 ile ikinci sırada yer alıyor.
13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “13-19 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında. 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin” ifadelerini kullandı.
13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin. pic.twitter.com/pqmIshpFjA— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021