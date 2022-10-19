İlklima Naz Akbörü neden öldü? Tacizleri anlattığı mektup ortaya çıktı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında vatandaşlar kumsalda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin başından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi. Cesedin İlklima Naz Akbörü'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, yanında bir de tabanca buldu. Akbörü'nün cenazesi, otopsi sonrası memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

'BU KEZ KİMSE TUTAMAYACAK'

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, İlklima Naz Akbörü'ye ait bir mektup buldu. Mektupta adı geçen D.S. (27) ve A.S. (20) isimli 2 şüpheli, gözaltına alındı. Akbörü, mektubunda bu kişilerin ölümünden sorumlu olduğunu yazdığı öğrenildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAĞ ELİYLE ATEŞ ETMİŞ

Akbörü'nün olay günü yapılan ön otopsisinde tabancayla başına sağ eliyle ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. İlçede bir dövmecide çalıştığı öğrenilen Akbörü'nün gündelik hayatta sağ elini kullandığı ve olay sırasında tabancayı da sağ eliyle tuttuğu tespit edildi. Akbörü'nün olaydan önce bir süredir insanlarla olan iletişimini azalttığı ve moralinin bozuk olduğu da öğrenildi.

YANINDA NOT BULUNDU

Otopsi raporuna göre ‘bitişik atış’ yapılmıştı. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; cesedin yanında İlklima’nın yazdığı bir not bulundu. O kâğıt parçasında yazanlar intihar ettiği değerlendirilen İlklima’nın ölüme nasıl sürüklendiğinin de ipuçlarını veriyordu.

3 AYRI ERKEK...

İlklima Naz o küçük kâğıda üç madde halinde maruz kaldığı tacizleri şöyle yazmıştı: “İstediğim o şerefsiz Arslan S.’nin cezasını alması, tanıyan tanır. Doğanay S.’nin evinde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sonra inkâr etti. Doğanay S. ise ben yolda yürüyemeyecek kadar sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan B. telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı. Ancak kâğıdım bitti.”

İLKLİMA ONUN EVİNDE KALIYORDU

Soruşturmayı yürüten savcılık İlklima Naz’ın ismini verdiği üç kişiyi gözaltına aldı. Üç zanlı ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Zanlılardan Doğanay S. (28), kısa süre önce Samsun’da bir suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılmış. İlklima Naz bazen onun evinde kalıyordu. Doğanay S. ifadesinde İlklima Naz’ın kendisine Arslan S. ve Hakan B. tarafından nasıl taciz edildiğini anlattığını söyledi. Ayrıca İlklima Naz’ın ev ararken gittiği emlakçı tarafından da taciz edildiğini anlattı. Ancak kendisine yönelik suçlamayı ise reddetti.

SİLAHI NEREDEN ALDI?

Arslan S. (21) ise ifadesinde “Doğanay’ın evine gitmiştim. Yatağa uzandığım sırada o da geldi. Birbirimize arkamızı dönüp yattık. Bir ilişki olmadı” dedi. Kâğıtta adı geçen telefoncu Hakan B. de “taciz etmedim, dövme yapmasını istedim” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor, İlklima’nın silahı nereden bulduğu da araştırılıyor.