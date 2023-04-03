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İlk Togg bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün akıllı cihazı teslim edilecek. Doğuştan elektrikli olan Togg'un ikincisi ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek.

03.04.2023 - 08:02 |
İlk Togg bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilecek

Türkiye'nin kısa zamanda büyük mesafe kat ettiği yerli otomobil Togg'da teslim süreci başladı. Geçtiğimiz hafta çekilişle talihlileri belirlenen Togg'a sahip olmak için on binlerce kişi ön başvuru yapmıştı. Çekilişle 20 bin kişiye verilecek olan Togg'lar belirlenmişti.

İlk Togg'un teslimi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak. Togg'un teslimi bugün saat 16:00'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

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177 BİN SİPARİŞ ALINDI

Togg'un ön sipariş rakamları dudak uçuklattı. Kısa sürede Togg'u talep edenlerin sayısı 177 bine ulaştı. Otomobiline kavuşmak üzere olan talihliler mutluluklarını gizleyemedi.

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