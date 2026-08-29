İlaç fiyatlarında yeni dönem başladı: Resmî Gazete’de yayımlandı

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Türkiye'de milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren ilaç fiyatlandırma sisteminde yeni dönem başladı. Türkiye'de milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren ilaç fiyatlandırma sisteminde yeni dönem başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ”, 29 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle ilaçların kaynak fiyatının nasıl belirleneceğinden Avro kurunun hesaplamalara nasıl yansıtılacağına, eşdeğer ilaçlardan fiyat listelerinin yayımlanma takvimine kadar birçok başlık yeniden düzenlendi.

Yeni kurallar 29 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

İLAÇ FİYATLARINDA 5 ÜLKE REFERANS ALINACAK

Türkiye'deki ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılacak kaynak ülkeler de tebliğde açıkça sıralandı.

Buna göre Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan kaynak ülkeler olarak kabul edilecek.

İlaçların gerçek kaynak fiyatının tespitinde bu ülkelerdeki fiyatlar dikkate alınacak. Tebliğ ayrıca ithal edilen ülke ve ürünün seri serbest bırakıldığı ülkelere ilişkin hangi durumlarda kaynak ülke kabul edileceğini de ayrıntılı biçimde düzenliyor.

Kaynak ülkelerde ruhsatlı veya izinli olmayan ya da piyasada bulunmayan bir ürünün fiyatı ise gerçek kaynak fiyat hesabında dikkate alınmayacak.

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AVRO DEĞİŞTİĞİNDE YENİDEN BAŞVURU BEKLENMEYECEK

Yeni sistemin dikkat çeken maddelerinden biri Avro değerindeki değişikliklerin fiyatlara yansıtılmasıyla ilgili.

İlaç fiyatlandırmasında “dönemsel Avro değeri” ve “güncel Avro değeri” olmak üzere iki ayrı tanım bulunuyor.

Dönemsel Avro değeri, bir önceki yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen günlük Avro satış kuru gerçekleşmelerinin yıllık ortalaması üzerinden ve mevzuatta belirlenen uyarlama katsayısı kullanılarak hesaplanacak.

Güncel Avro değeri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından iki haftada bir açıklanan Avro satış kurunu ifade edecek.

Başvuru tarihi ile ürünün fiyat listesine girdiği tarih arasında Avro değerinin değişmesi halinde yeniden başvuru yapılması gerekmeyecek. Yeni Avro değeri uygulanarak fiyat ve maliyet kartı bedeli güncellenecek.

Fiyat listesinde dönemsel veya güncel Avro değeri üzerinden hesaplanan ürünlerde de ilgili Avro değerinin değişmesi halinde güncelleme ayrıca başvuru aranmadan yapılacak.

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İLAÇ FİYAT LİSTESİ HER CUMA YAYIMLANACAK

Yeni dönemde ilaç fiyatlarının yayımlanacağı takvim de netleştirildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan fiyat listesi her hafta cuma günü ilan edilecek. Cuma gününün resmî tatile denk gelmesi halinde liste bir önceki iş günü yayımlanacak.

Açıklanan fiyat listesi takip eden ilk salı günü geçerli olacak.

Listede ilaçların barkodu, adı, firma ve etkin madde bilgileri ile kaynak ve satış fiyatları yer alacak.

Yeni ürünlerin listeye eklenmesi, Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından fiyat artışı verilen ürünler veya Kurum tarafından yapılan bazı fiyat düzeltmelerinde ise geçerlilik tarihi farklı olabilecek.

Bu düzenleme, bütün ilaçların her cuma fiyatının değişeceği anlamına gelmiyor. Cuma günü, güncellenen fiyat listesinin düzenli olarak ilan edileceği gün olarak belirlendi.

EŞDEĞER İLAÇLARDA FİYAT HESABI DEĞİŞTİ

Tebliğde eşdeğer ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin yeni kurallar da bulunuyor.

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Fiyat koruması bulunmayan ve piyasada birebir eş veya eş ürünü olmayan referans ürünlerde kaynak fiyat, belirlenen mihenk kaynak fiyatın yüzde 100'ü olacak.Fiyat koruması bulunmayan ve piyasada birebir eş veya eş ürünü olmayan referans ürünlerde kaynak fiyat, belirlenen mihenk kaynak fiyatın yüzde 100'ü olacak.

Piyasada eş veya birebir eş ürün bulunması halinde ise bu oran yüzde 60 olarak uygulanacak.

İlk eşdeğer ürünlerde ise geçiş sistemi devreye girecek.

13 Mart 2026'dan sonra piyasaya çıkan ilk eşdeğer ürünler ve bunların belirlenen eş ürünlerinde, ilk yıl yüzde 80, ikinci yıl yüzde 75 ve üçüncü yıl yüzde 70 oranları uygulanacak. Daha sonra sistemde öngörülen yüzde 60'lık seviyeye geçilecek.

Bu geçiş kuralı, 13 Mart 2026'dan önce piyasaya çıktığı için halihazırda yüzde 60 üzerinden fiyatlandırılan ilk eşdeğer ürünlere uygulanmayacak.

BAZI İLAÇLARIN FİYATI İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK

Tebliğ bazı özel ürünler için farklı bir uygulama da getiriyor.

Aralarında insan albümini ile çeşitli immünoglobulin ürünlerinin bulunduğu belirli ilaçların firma satış fiyatı, haftanın son iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Avro satış kuru dikkate alınarak belirlenecek.

Bu kapsamdaki ürünlerin fiyatları iki haftada bir güncellenecek.

Kan ürünleri, özel tıbbi amaçlı gıdalar, enteral beslenme ürünleri, radyofarmasötikler, alerjen ürünler, biyobenzer ilaçlar, hastane ürünleri, serumlar, aşılar ve halk sağlığı açısından kritik öneme sahip bazı ürünler için de özel fiyatlandırma kuralları uygulanacak.

3 YILDIR PİYASADA OLMAYAN İLAÇLAR LİSTEDEN ÇIKARILABİLECEK

Yeni düzenlemede uzun süredir Türkiye piyasasında bulunmayan ilaçlar için de yeni bir süreç tanımlandı.

Türkiye'de üç yıl boyunca piyasada bulunmadığı tespit edilen ürünler her yıl ocak ayında ilan edilecek.

İlgili firmadan açıklama veya itiraz gelmemesi halinde bu ürünler şubat ayında ilaç fiyat listesinden çıkarılacak.

İlacın piyasada bulunup bulunmadığının belirlenmesinde İlaç Takip Sistemi'ndeki üretici, depo, eczane ve satış hareketleri dikkate alınacak.

FİYAT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU HER YIL TOPLANACAK

İlaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak dönemsel Avro değerinin belirlenmesinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu görev yapacak.

Komisyonda Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri bulunacak.

Komisyon her yılın ilk 45 günü içinde toplanarak ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak dönemsel Avro değerini ilan edecek.

Yeni Avro değerinin önceki döneme göre yükselmesi halinde değişiklik, Komisyon kararının ilanından 5 gün sonra yürürlüğe girecek. Değerin düşmesi halinde ise 45 günlük süre uygulanacak.

Tebliğle 2017 yılında yayımlanan eski ilaç fiyatlandırma tebliği de yürürlükten kaldırıldı. Yeni düzenleme 29 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.