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Gündemİstanbul'da büyük silah operasyonu! 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında!
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İstanbul'da büyük silah operasyonu! 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında!

29.08.2026 - 14:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri başarılı operasyonla kente sevk edilen büyük bir mühimmat sevkiyatını engelledi. Operasyonda 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

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1İstanbul'da büyük silah operasyonu! 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında!

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İstanbul’da silah kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, kente sevkiyatla getirildiği belirlenen 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

2İstanbul'da büyük silah operasyonu! 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

3İstanbul'da büyük silah operasyonu! 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında!

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Çalışmalar kapsamında İstanbul’a yüklü miktarda silah sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine sevkiyatla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir araç, Kurtköy Gişeleri’nde durduruldu.

4İstanbul'da büyük silah operasyonu! 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında!

Araçta bulunan B.İ. ve S.K. kontrollü şekilde araçtan indirildi. Yapılan incelemede, durdurulan aracın silahları taşıyan asıl araca öncülük ettiği tespit edildi.

5İstanbul'da büyük silah operasyonu! 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında!

Çalışmalarını sürdüren ekipler, silah sevkiyatını gerçekleştiren aracın Pendik’teki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu belirledi. Belirlenen araca operasyon düzenleyen ekipler, sürücü S.E.’yi gözaltına aldı.

6İstanbul'da büyük silah operasyonu! 120 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında!

Araçta yapılan aramalarda 120 tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.