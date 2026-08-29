Gümüşhane’de deneme amaçlı ekildi, üretim patladı! Fındığa alternatif, üreticiye yeni kazanç kapısı oldu

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Aronya üreticisi Ethem Çiftçi, üretimdeki artıştan memnun olduklarını belirterek, "2-3 senedir aronya yetiştiriciliği yapıyoruz ve ürün almaya başladık. Geçen sene aldığımız ürünün yaklaşık 3 katını alacağız bu sefer. 4 ton civarında bir beklentimiz var. Bahçe ne verirse o ama belki 4 tonu da geçebiliriz. Aronya meyvesinin antioksidan değeri çok fazla. Kalp, şeker, kolesterol ve tansiyon hastaları için faydalı olduğu söyleniyor. Aronya üretimi Kürtün deresinde çok geniş bir alana yayıldı. Kürtün’de aronya yetiştiriciliği gelişti. Özellikle Çayırçukur köyünü aronya sevdi. Aronya yetiştiriciliğinin fazla bir maliyeti ve külfeti yok. Bir kere dikiyorsun, sulaması var; ekmesi, dikmesi, biçmesi yok. Bence fındığın alternatifi diyebilirim. Ancak bizim burada henüz kooperatifleşme olmadı. Kooperatifleşme olmadığı için geçen sene sattığımız fiyatın altında bile teklifler geliyor. Tarım Bakanlığımız bizi dinlesin, aronya üreticilerinin elinden tutsun ve bize bir piyasa oluştursun. Pazar konusunda Gümüşhane Valimizden ve özellikle Kürtün Kaymakamımızdan bize bir el atmalarını, aronyaya sahip çıkıp bir pazar oluşturmalarını bekliyorum" dedi.