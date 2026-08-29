Gümüşhane’de deneme amaçlı ekildi, üretim patladı! Fındığa alternatif, üreticiye yeni kazanç kapısı oldu
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde birkaç yıl önce deneme amaçlı ekilen aronya, üreticilerin yüzünü güldürdü. Üretim alanı 60 dekara, üretici sayısı 40’a ulaşırken bu yıl yaklaşık 75 ton rekolte bekleniyor. Fındığa alternatif olarak öne çıkan aronya, bölge çiftçisi için yeni bir gelir kapısına dönüşüyor.
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Gümüşhane’de alternatif tarım ürünleri arasında giderek daha fazla öne çıkan ve Gümüşhane İl ve Kürtün ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle daha fazla üreticiye ulaşan aronya, Kürtün ilçesinde rekoltesini arttırdı. Birkaç yıl önce deneme amacıyla başlayan üretimde her geçen sezon daha olumlu sonuçlar alınırken, üretim alanlarının ve üretici sayısının artmasıyla birlikte bu yıl rekoltede de önemli bir yükseliş bekleniyor.
Kürtün genelinde yaklaşık 60 dekar alanda 40 üretici tarafından sürdürülen aronya üretiminden yaklaşık 75 ton ürün alınması planlanıyor. Ortaya çıkan verim, bölgenin aronya yetiştiriciliği açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha ortaya koydu.
Kuzey Amerika kökenli olan ve yüksek antioksidan içeriği nedeniyle "süper meyve" olarak adlandırılan aronya, son yıllarda Gümüşhane’de alternatif ürün arayışındaki üreticilerin ilgisini çekiyor. Kürtün’de yapılan deneme üretimlerinden alınan olumlu sonuçlar, ürünün bölgeye uyum sağlayabildiğini gösterirken, üretim alanlarının genişlemesine yönelik ilgiyi de artırıyor.
Aronya üreticisi Ethem Çiftçi, üretimdeki artıştan memnun olduklarını belirterek, "2-3 senedir aronya yetiştiriciliği yapıyoruz ve ürün almaya başladık. Geçen sene aldığımız ürünün yaklaşık 3 katını alacağız bu sefer. 4 ton civarında bir beklentimiz var. Bahçe ne verirse o ama belki 4 tonu da geçebiliriz. Aronya meyvesinin antioksidan değeri çok fazla. Kalp, şeker, kolesterol ve tansiyon hastaları için faydalı olduğu söyleniyor. Aronya üretimi Kürtün deresinde çok geniş bir alana yayıldı. Kürtün’de aronya yetiştiriciliği gelişti. Özellikle Çayırçukur köyünü aronya sevdi. Aronya yetiştiriciliğinin fazla bir maliyeti ve külfeti yok. Bir kere dikiyorsun, sulaması var; ekmesi, dikmesi, biçmesi yok. Bence fındığın alternatifi diyebilirim. Ancak bizim burada henüz kooperatifleşme olmadı. Kooperatifleşme olmadığı için geçen sene sattığımız fiyatın altında bile teklifler geliyor. Tarım Bakanlığımız bizi dinlesin, aronya üreticilerinin elinden tutsun ve bize bir piyasa oluştursun. Pazar konusunda Gümüşhane Valimizden ve özellikle Kürtün Kaymakamımızdan bize bir el atmalarını, aronyaya sahip çıkıp bir pazar oluşturmalarını bekliyorum" dedi.
Aronya kullanan Hüseyin Dur ise ürünü tüketmeye başladıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, "3 yıl önce felç geçirdim. Hiç konuşamıyordum. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorum. Aronyayı kullandıkça çok şükür şimdi çok iyiyim. Bana iyi geldi, şifa verdi. Kolesterol, kanser, şeker gibi rahatsızlıkları olan insanlara da öneriyorum. Çok şükür bugüne kadar iyi geldim. Her gün biraz daha iyi oluyorum, bunu aldıkça" diye konuştu.
Aronya üretimiyle ilgilenen Kadriye Çiftçi de ürünü farklı şekillerde kullandığını belirterek, "3 senedir aronya ile uğraşıyorum. Ben bunun şurubunu yapıyorum, kurusunu yapıyorum, yaşını kullanıyorum. Ben kendim kalp hastasıyım, kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdikten sonra 2 sene ayağa kalkamadım. Rahatsızlığım olduğu dönemde buraya inemiyordum, yokuş yukarı gidemiyordum. Aronyayı kullanmaya başladıktan sonra eski halime, eski sağlığıma döndüm. Şeker hastalarında, tansiyon hastalarında ve kanser hastalarında faydalı olduğunu gördük. Torunlarım da çok şükür hastaneye gitmiyorlar. Çocuklar hastalandığında yaptığım ilaçtan veriyoruz. Çok faydalı bir şey. Biz de 3 yıl önce öğrendik, öğrendikçe çok kaliteli şeyleri ve farklı kullanım şekilleri olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.
Kürtün’de üretim alanlarının genişlemesi ve üretici sayısının artmasıyla birlikte aronya üretiminin önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşması bekleniyor.