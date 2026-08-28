Bodrum, Çeşme değil Karadeniz'in 6 bin nüfusluk ilçesine akın ettiler: 1 milyon kişi tek bir şey için geldi

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Kuzeydeki savaşın durumuna göre, 2027 yılında yeniden kruvaziyerlerin geleceğini söyleyebiliriz. Amasra 5 bin yıllık tarihiyle her zaman insanların gözde yerleri arasında yer alıyor. Özellik bu sene palamudun bol çıkması nedeniyle mutfak kültürüyle de ön plana çıkıyor. Coğrafi işaretli 'Amasra Salatası' ile en güzel gastronomi örneklerini sunuyoruz. 2026 yılının sonuna kadar ilçemizi ziyarete gelen sayının 1,5 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz. Yine devletimizin desteğiyle 'Amastris kazıları ve çıkan su perisi gibi tarihi eserlerde turizmimize büyük ivme kazandırdı. Kazıların devam etmesiyle daha ilginç eserlerinde çıkacağını tahmin ediyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmek için Amasra'ya bekliyoruz" diye konuştu.