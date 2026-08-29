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Muğla ve Antalya sınırında büyük orman yangını: Saklıkent Kanyonu ziyarete kapatıldı!

29.08.2026 - 14:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla ve Antalya sınırında büyük orman yangını: Saklıkent Kanyonu ziyarete kapatıldı!

Muğla’nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi'nde ziraat alanında başlayıp şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın geniş bir alana yayıldı. Alevlerin Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarına doğru ilerlemesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu tedbir amacıyla geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.

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Muğla’nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesinde ziraat alanında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonrası rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangın Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarına ilerlerken, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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Muğla ve Antalya sınırında büyük orman yangını: Saklıkent Kanyonu ziyarete kapatıldı

Saklıkent Kanyonu’na yakın bir noktada ziraat alanında başlayan yangın, saatte 50-70 km hızla eser kuvvetli rüzgar nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesini güçleştiriyor. Yangına havadan 15 helikopter, 4 uçak, karadan 72 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 450 personel, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar alevlerin önünün kesilmesi için mücadele ediyor.


Yangının dünyaca ünlü sınırları Antalya ve Muğla’da bulunan Saklıkent kanyonuna yakın olması nedeniyle tedbir amaçlı Saklıkent kanyonu geçici olarak ziyaretçilere kapandığı açıklandı.

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Muğla ve Antalya sınırında büyük orman yangını: Saklıkent Kanyonu ziyarete kapatıldı!