İki ilde eğitime kar engeli

Bahçesaray, Çatak, Saray ve Özalp kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile 20 Mart Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 20 Mart 2024 Çarşamba günü ilimiz genelinde Yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.