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İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı

24.09.2026 - 00:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

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Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan kavgada M.M.F isimli bir şahıs darp neticesi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekiplerince şahıslara müdahale edildi. Yapılan müdahale sonrası 3 şahıs gözaltına alındı. Darp neticesi yaralanan şahıs ise polis ekiplerince hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

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Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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