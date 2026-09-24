İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

İLGİLİ HABER Kars’ta seyir halinde alev alan TIR köprüden düştü

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan kavgada M.M.F isimli bir şahıs darp neticesi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABER Otomobil tarlaya uçtu 2 kişi yaralandı

Olay yerine gelen polis ekiplerince şahıslara müdahale edildi. Yapılan müdahale sonrası 3 şahıs gözaltına alındı. Darp neticesi yaralanan şahıs ise polis ekiplerince hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER Bolu'da yaşayan vatandaşın aracına hiç gitmediği şehirde ceza kesildi

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.