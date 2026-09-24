Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOtomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

24.09.2026 - 01:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (İHA)

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

Niğde’de aynı istikamette seyreden otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Sarıköprü Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında, A.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile aynı yönde seyreden C.Y. yönetimindeki 51 AEL 608 plakalı otomobil çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor
Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

Kazada A.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İLGİLİ HABER

İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı
İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı

Çalışmaların ardından bisiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

İnşaattaki köpeğe sopayla şiddet uyguladı; o anlar kamerada
#Gündem

İnşaattaki köpeğe sopayla şiddet uyguladı; o anlar kamerada

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor
#Gündem

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor