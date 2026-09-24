Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor
HaberlerGündem Haberleri Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

24.09.2026 - 00:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

Muş’un Mercimekkale köyünde yaşayan Yücel Levent, kendi tarlasında yetiştirdiği biber, kabak, patlıcan ve domatesleri Erzurum yolu üzerinde kurduğu tezgahta taze ve kurutulmuş olarak satışa sunuyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kendi ürettiği sebzeleri yaz mevsiminde taze olarak tezgahında satışa sunan Levent, bir yandan da ürünleri güneşte kurutarak kışlık hale getiriyor. Taze ve kuru sebzeleri Türkiye’nin farklı illerine gönderen Levent, yaz döneminde memleketlerine gelen gurbetçilere de satış yapıyor.

Ürünlerine özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşların da ilgi gösterdiğini belirten Levent, başta Fransa ve Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine kuru ve taze sebze gönderiyor. Kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturan Levent, doğal ve yöresel ürünlere olan talebin her yıl arttığını ifade etti.

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

Levent, tarladan sofraya ulaştırdığı sebzeleri hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlara gönderdiklerini söyleyerek, "Burası Muş merkeze bağlı Mercimekkale köyü. İlkbahar döneminde ektiğimiz sebzelerin hasadını yaptık. Sebzelerimizi başta Muş olmak üzere çeşitli illere satışını yapıyoruz. Bunun yanında sebzelerimizin bir kısmını kurutuyoruz. Bir kısmını dolmalık, bir kısmını da yemeklik olarak hazırlıyoruz. Kuruttuğumuz sebzeleri de Fransa ve Almanya'dan gelen hemşehrilerimize satıyoruz. Sabah saat 05.30'da işe başlıyoruz, akşam karanlığına kadar çalışıyoruz. Bu işi yaklaşık 11 yıldır sürdürüyoruz" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor
#Gündem

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı
#Gündem

İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı

Kars’ta seyir halinde alev alan TIR köprüden düştü
#Gündem

Kars’ta seyir halinde alev alan TIR köprüden düştü