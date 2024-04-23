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İki bölgede 19 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı.

23.04.2024 - 11:51 |
İki bölgede 19 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını paylaşan MSB, bu operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaştı

MSB: KAÇINILMAZ SONDAN KURTULAMAYACAKLAR

MSB'den yapılan açıklamada, 'Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!' denildi.

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