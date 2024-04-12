IDF'nin yaraladığı TRT ekibine Ömer Çelik'ten geçmiş olsun mesajı

Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı.

Milliyet'te yer alan bilgilere göre, TRT Haber Muhabiri Ayşe Nur Gündoğdu detayları aktardı; “Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları ile beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Hepimizin burada çelik yelekleri de var, üzerimizde kasklarımız da var. Saldırıları sırasında bizim basın olduğumuzu göre göre özellikle hedef alıyor.

Genelde toplu olarak beraber bulunmaya çalışıyoruz. TRT Arabi’nin Kameramanı Sami bir basın ekibi ile beraberdi. İsrail birçok basın mensubunun bulunduğu bir noktayı vurdu. Burada sadece Gazze değil, Batı Şeria’daki kamplar da oldukça tehlikeli.

En başından itibaren 7 Ekim’den itibaren yaptığı gibi uluslararası hukuku hiçe sayıyor. Güvenli bölge olarak nitelendirilen basın mensuplarının bulunduğu bölgeleri vurması uluslararası hukuka tamamen aykırı.

Yanında diğer basın mensupları olduğu için TRT Arabi kameramanının bir an önce en iyi tedaviyi alabilmesi için basın camiasından farklı arkadaşlarımız yardımcı olmaya çalışıyorlar.

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TRT Arabi kameramanının hayati tehlikesi devam ediyor. Tıbbi yetersizlikler Gazze’de ön planda. Bacağı ampute edildi ancak mikrop kapma tehlikesi var. Yeterli ilaca ulaşamıyorlar. TRT Arabi Kameramanı Sami arkadaşımızın hayati tehlikesi devam ediyor.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ: BASININ HEDEF ALINMASINI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz" mesajını paylaştı.