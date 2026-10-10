Düzce’de dev sanayi projesinde sona yaklaşıldı! ! 162 dükkan teslim için gün sayıyor
Düzce’de Beltaş Sanayi Sitesi projesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İlk etapta 112 işyeri hizmete girerken, 2. ve 3. etapta yer alan 162 dükkanda altyapı çalışmaları tamamlandı, üst yapı imalatları devam ediyor. Anahtar teslimine hazırlanan dükkanların ardından projenin 4. etabında da temel öncesi çalışmalar başladı.
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Düzce'de Beltaş Sanayi Sitesi projesi hız kesmeden devam ediyor. Akınlar Mahallesi’nde devam eden devasa yatırım çalışmaları kapsamında 1. Etaptaki 112 işyeri, hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından faaliyetlerine başlarken 2. ve 3. Etap kısmında inşa edilen 162 dükkan da anahtar teslimi için gün saymaya başladı.Düzce Belediyesi iştiraki Beltaş A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 162 dükkanın kanalizasyon, yağmur suyu ve doğalgaz altyapıları tamamlandı. Her dükkan için ayrı olacak şekilde doğalgaz kutusu montajı da gerçekleştirildi. Altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından dükkan önlerinde üst yapının ilk kısmı olan saha betonu uygulamalarına başlandı. Ekiplerin hummalı çalışması sayesinde birkaç gün içinde merdiven montajlarının tamamlanması hedeflenirken, merdiven altlarında bulunan tuvaletlerin duvar imalatlarının ekim ayı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.
Esnafların her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan dükkanların iç bölümlerinde WC seramik kaplamaları, alüminyum doğrama kapı ve korkuluk montajları ile elektrik tesisatı çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Saha betonlarının tamamlanmasıyla birlikte yağmur suyu mazgalları ve aydınlatma direklerinin montajı yapılacak, elektrik ve telekomünikasyon altyapı hatları çekilecek. Planlanan çalışmaların ardından imar yollarında asfalt serimine geçilmesi planlanıyor.Düzce’de ‘imkansız’ atfedilen her ihtiyaç ve beklentiyi sorumluluk kabul ederek üstlenen Faruk Özlü’nün, yeni şehircilik vizyonu çerçevesinde hazırladığı Beltaş Sanayi Sitesi projesinin yapılacağına kimse inanmazken bugün 4. Etap için çalışmalar fiilen başladı. Projelerin 50 yıllık projeksiyon doğrultusunda hazırlandığını her fırsatta dile getiren Başkan Özlü’nün vizyonu sayesinde, kararlılıkla sürdürülen proje genişletildi ve mevcut projeye ek yeni işyerleri için düğmeye basıldı. Çalışmalar kapsamında Beltaş Sanayi Sitesi 4. Etap için temel altı kazı çalışmaları tamamlandı, bir sonraki aşamada zemin iyileştirme çalışmalarına başlanacak. Sürecin tamamlanmasının ardından temel imalatlarına geçilmesi planlanıyor.