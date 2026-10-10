Düzce’de dev sanayi projesinde sona yaklaşıldı! ! 162 dükkan teslim için gün sayıyor

2

Esnafların her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan dükkanların iç bölümlerinde WC seramik kaplamaları, alüminyum doğrama kapı ve korkuluk montajları ile elektrik tesisatı çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Saha betonlarının tamamlanmasıyla birlikte yağmur suyu mazgalları ve aydınlatma direklerinin montajı yapılacak, elektrik ve telekomünikasyon altyapı hatları çekilecek. Planlanan çalışmaların ardından imar yollarında asfalt serimine geçilmesi planlanıyor.Düzce’de ‘imkansız’ atfedilen her ihtiyaç ve beklentiyi sorumluluk kabul ederek üstlenen Faruk Özlü’nün, yeni şehircilik vizyonu çerçevesinde hazırladığı Beltaş Sanayi Sitesi projesinin yapılacağına kimse inanmazken bugün 4. Etap için çalışmalar fiilen başladı. Projelerin 50 yıllık projeksiyon doğrultusunda hazırlandığını her fırsatta dile getiren Başkan Özlü’nün vizyonu sayesinde, kararlılıkla sürdürülen proje genişletildi ve mevcut projeye ek yeni işyerleri için düğmeye basıldı. Çalışmalar kapsamında Beltaş Sanayi Sitesi 4. Etap için temel altı kazı çalışmaları tamamlandı, bir sonraki aşamada zemin iyileştirme çalışmalarına başlanacak. Sürecin tamamlanmasının ardından temel imalatlarına geçilmesi planlanıyor.