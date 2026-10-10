Bolu’da emekli oldu, 30 bin antika biriktirdi! Dükkanı gören geçmişe yolculuk yapıyor

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Antikacı Ercan Eroğlu, çocukluk yıllarında başlayan ilgisinin zamanla koleksiyonculuğa dönüştüğünü belirterek, "Çocukluğumda eski eşyalara, eski aletlere karşı bir ilgim vardı. Yaşım 30 olduğunda bu artık ciddi bir koleksiyona dönüştü. Ciddi ürünler alıp koleksiyon yapmaya başladım. Bu zamanla kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 yılı aşkın süre toplama işiyle uğraştım. Ürün sayım çok arttı" dedi.Emekli olduktan sonra dükkan açmaya karar verdiğini anlatan Eroğlu, "Koyacak yer ve muhafaza edecek alan konusunda imkanlarım iyice daraldı. Emeklilik hakkımı kullanarak 2020 yılında emekli oldum ve bu mağazayı açtım. Mağazayı açarken yaklaşık 10 bine yakın ürünüm vardı. Şu an bu sayı üçe katlanmış durumda. Elimde 20-30 bin civarında parça ürün bulunuyor" diye konuştu.