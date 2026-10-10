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Gündem12 yıl sonra Karadeniz'de bir ilk: Trabzon tezgahlarında dev palamut patlaması yaşanıyor!
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12 yıl sonra Karadeniz'de bir ilk: Trabzon tezgahlarında dev palamut patlaması yaşanıyor!

10.10.2026 - 14:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Selçuk BAŞAR-Efnan KÖSE/TRABZON, (DHA)

Karadeniz'de 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların getirdiği bereket, Trabzon Balıkçılar Hali'ndeki tezgâhlara yansımaya devam ediyor. Av sezonunun başından itibaren ağları dolduran palamut başı çekerken, zengin balık çeşitliliği vatandaşların yüzünü güldürüyor.

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112 yıl sonra Karadeniz'de bir ilk: Trabzon tezgahlarında dev palamut patlaması yaşanıyor!

Trabzon’da tezgahlarda balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor.Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.

212 yıl sonra Karadeniz'de bir ilk: Trabzon tezgahlarında dev palamut patlaması yaşanıyor!

Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan balık palamut olurken, diğer balık çeşitleri de tezgahlardaki yerini aldı.

312 yıl sonra Karadeniz'de bir ilk: Trabzon tezgahlarında dev palamut patlaması yaşanıyor!

Av sezonunun bereketli geçtiği Trabzon Balıkçılar Hali’nde; hamsi kilosu 100, istavrit 250, mezgit 150, çupra 300, levrek ve sargan 500, somon da 350 liradan satışa sunulurken, tanesi 100 lira olan 1 kilogramlık palamutlar da tezgahlardaki yerini korudu.

412 yıl sonra Karadeniz'de bir ilk: Trabzon tezgahlarında dev palamut patlaması yaşanıyor!

‘KARADENİZ HALKI BU SENE BALIĞA DOYACAK’

Balıkçı Turgay Memiş, bolluğun uzun süreceğini ifade ederek, “Bundan 12 yıl önce böyle bir palamut patlaması olmuştu. 12 yılın ardından aynı şey görüldü. Tonlarca palamut geliyor. 50-100 lira arasında fiyatları değişiyor. Bunun yanında hamsi, mezgit, istavrit de geliyor. Karadeniz halkı bu sene balığa doyacak. Bu bolluk 2,5 ay kadar daha sürecektir diye tahmin ediyorum. Palamudun olduğu yerde hamsi olmuyor. Hamsi Ege tarafından İstanbul’dan geliyor. İstanbul’da bu sene palamut yok. Buradan oraya palamut, oradan buraya da hamsi geliyor” dedi.

512 yıl sonra Karadeniz'de bir ilk: Trabzon tezgahlarında dev palamut patlaması yaşanıyor!

‘PALAMUT YAĞLANDI VE LEZZETLENDİ’

Balıkçı Can Taşçı, yağlanan palamudun lezzetlendiğini belirterek, “Bu sene palamut bereketiyle geldi ve bol oldu. Balıklarımız taze oluyor. Herkes alıp tüketiyor. Kasım sonlarında hamsi de gelmeye başlar diye düşünüyoruz. Balık şahane lezzetli. Tepside balık, ızgarada balık derken her çeşidi Trabzon’da tüketiliyor. Herkes tuzladığı palamudu buzluğuna atıyor. Yağlandı ve 1 kilograma yaklaştı. Lezzetli de oluyor” diye konuştu.

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