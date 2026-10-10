12 yıl sonra Karadeniz'de bir ilk: Trabzon tezgahlarında dev palamut patlaması yaşanıyor!

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Balıkçı Turgay Memiş, bolluğun uzun süreceğini ifade ederek, “Bundan 12 yıl önce böyle bir palamut patlaması olmuştu. 12 yılın ardından aynı şey görüldü. Tonlarca palamut geliyor. 50-100 lira arasında fiyatları değişiyor. Bunun yanında hamsi, mezgit, istavrit de geliyor. Karadeniz halkı bu sene balığa doyacak. Bu bolluk 2,5 ay kadar daha sürecektir diye tahmin ediyorum. Palamudun olduğu yerde hamsi olmuyor. Hamsi Ege tarafından İstanbul’dan geliyor. İstanbul’da bu sene palamut yok. Buradan oraya palamut, oradan buraya da hamsi geliyor” dedi.