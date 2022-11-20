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"İcra geliyor" diye kandırıp dolandıran çete üyeleri yakalandı

İstanbul'da hukuk bürosundan aradıklarını söyledikleri vatandaşlara "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor" diye korkutarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 6 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu, 7 adet bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede müşterilerini daha sonra aramak için "Zengin", "Yakışıklı ", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırdıkları ve arşivledikleri ortaya çıktı.

20.11.2022 - 10:06 | | DHA
"İcra geliyor" diye kandırıp dolandıran çete üyeleri yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir grup şüphelinin Esenyurt'ta kurdukları büroda dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Sultaniye Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, 350. sokakta tespit ettikleri işyerine baskın yaptı. Baskında Sercan A.(23), Mısra Ş.(25), Gizem B.(23), Z.Y.(17), Serkan A.(25) ve T.D.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu ile 7 adet bilgisayara el kondu.

İcra geliyor diye kandırıp dolandıran çete üyeleri yakalandı

 ARŞİVLERİNİ TUTMUŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelilerin vatandaşları arayarak "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor." "Evinize icra gelecek" gibi yalanlarla kandırarak banka hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede ise şüphelilerin aradıkları kişileri daha sonra tekrar aramak için "Zengin", "Yakışıklı", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırarak, bilgilerini arşivledikleri belirlendi.

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Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sercan A., Mısra Ş. Gizem B., Serkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Z.Y. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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