BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â 'kalacak yeri olmayan vatandaÅŸlar' konulu genelgede; tÃ¼m il ve ilÃ§elerde barÄ±nma ihtiyacÄ± bulunanlarÄ±nÂ tespit edilerek bu kiÅŸilere uygun barÄ±nma alanlarÄ± saÄŸlanmasÄ± istendi.

Â Buna gÃ¶reÂ bu kiÅŸiler, Ã¶ncelikli olarak kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n misafirhanelerine yerleÅŸtirilecek. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n misafirhanelerinin yetersiz kalmasÄ± durumunda Â anlaÅŸmalÄ± pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir Ã¼cret alÄ±nmadan konaklamalarÄ± saÄŸlanacak.

SÃ¶z konusu kiÅŸilerin saÄŸlÄ±k kontrolleri yapÄ±larak ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± yakacak, temel gÄ±da, giyim, saÄŸlÄ±k gibi ihtiyaÃ§larÄ± giderilecek. Sosyal sorumluluk kampanyalarÄ± ile bu kiÅŸilere destek olunmasÄ±na yÃ¶nelik farkÄ±ndalÄ±k artÄ±rÄ±lacak. Bu kiÅŸilerin aileleri ile iletiÅŸime geÃ§ilerek evlerine dÃ¶nmelerine yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ destek verilecek.

'HAYVAN BESLEME GRUPLARI' OLUÅžTURULACAK

'Sokak hayvanlarÄ±' konulu genelgede ise hayvanlara karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§ ve kabahatlerin engellenmesi, buÂ suÃ§ ve kabahatlerin karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmamasÄ± ve hÄ±zlÄ± mÃ¼dahale edilebilmesi amacÄ±yla ihbar, ÅŸikayet ve istek mekanizmasÄ±nÄ±n etkin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Hayvan Durum Ä°zleme (HAYDÄ°) mobil uygulamasÄ±nÄ±n hayata geÃ§irildiÄŸiÂ hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. KÄ±ÅŸ mevsimi koÅŸullarÄ±nÄ±n gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±Â olumsuz etkilediÄŸi belirtilerek, sokaklarda yaÅŸayan, barÄ±nma ve beslenme imkanÄ± bulunmayan, sahipsiz ve gÃ¼Ã§ten dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ hayvanlarÄ±n korunmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Bu doÄŸrultuda, valilik ve kaymakamlÄ±klarÄ±n yerel yÃ¶netimlerle koordinasyon kurarak sokak hayvanlarÄ±nÄ±n beslenmesi, barÄ±nmasÄ± ve veterinerlik hizmetlerinin saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik tedbirler almasÄ±Â istendi. Genelgeye gÃ¶re,Â sokak hayvanlarÄ±na yÃ¶nelik faaliyet gÃ¶steren sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve yerel hayvan koruma gÃ¶revlileri (gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler) ile iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lacak. Sokak hayvanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeler esas alÄ±narak yerel yÃ¶netim, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerden oluÅŸan 'Hayvan Besleme GruplarÄ±' oluÅŸturulacak. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarÄ± iÃ§in baÅŸta hayvan barÄ±naklarÄ± olmak Ã¼zere park, bahÃ§e gibi sokak hayvanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nda tespit edilen noktalara dÃ¼zenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bÄ±rakÄ±lacak.Â