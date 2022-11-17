İçişleri: Muş'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün Varto ilçesi kırsalında düzenlenen, istihbarata dayalı nokta operasyonu sırasında; jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile teröristler arasında silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada, 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının desteği ile inançlı ve kararlı olarak devam edildiği belirtildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İran sınırından Türkiye'ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli'ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto'da takibi yapılan 2 PKK'lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Allah, kahraman jandarmamızı korusun" dedi.