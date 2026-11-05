Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dükkana girdi

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Kaza, Doğukent Mahallesi Bahattin Ögel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir dükkana girdi.

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Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.