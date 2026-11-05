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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dükkana girdi

05.11.2026 - 22:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dükkana girdi

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dükkana girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Doğukent Mahallesi Bahattin Ögel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir dükkana girdi.

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Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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