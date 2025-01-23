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İç çamaşırına kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi

23.01.2025 - 16:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İç çamaşırına kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi

Hatay’da ehliyet sınavında kopya çektikleri tespit edilen şahısların üst ve araç aramasında özel bölmeli iç çamaşırı ve ayakkabı sistemi başta olmak üzere çeşitli materyaller ele geçirildi.

İskenderun ilçesinde 19 Ocak günü ehliyet sınavında kopya çekildiği ihbarı üzerine konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince; kopya çeken şahıs kısa sürede yakalandı.

İç çamaşırına kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi

Yapılan çalışmalar sonucu çevrede şüpheli hareketler sergileyen bir araç fark edildi ve araç kontrol edildi.

İç çamaşırına kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi

Araç kontrol edildiğinde kopya düzeneğinde kullanılan dijital materyaller başta olmak üzere; 35 bin TL para, 3 adet kulak içi kulaklık ve pilleri, 1 gömleğe iliştirilecek seviyede kameralı cihaz, 1 wifi cihazı, 1 sim takılabilen bluetooth cihazı, 1 cımbız, 5 ayrı sürücü ve sınav giriş belgesi, 3 sürücü kursu makbuzu, 1 adet bayan, 2 adet erkek içerisine özel bölme yapılmış düzenekli ayakkabı ve 2 adet özel bölmeli iç çamaşırı ele geçirildi.

İç çamaşırına kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi

Olayla ilgili olarak sınava giren M.Ç. ile sınava girenlere para karşılığı yardım eden C.S. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İç çamaşırına kurduğu düzenekle ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakayı ele verdi

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