İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesine ulaşıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay emniyetteki ifadesinde, 2019'da İBB'de satın alma daire başkanı olarak işe başladığını, 2020'den bu yana genel sekreter yardımcısı olarak görevini sürdürdüğünü belirtti.

Alpay'a, bir reklam şirketinin 2019 yılı ekim ayı öncesinde izin verilen Beşiktaş'taki reklam alanının İBB tarafından "İstanbul Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği" gerekçe gösterilerek kullandırılmadığı, şirkete ait reklam panolarının zabıta tarafından sökülerek kaldırıldığı ve söz konusu uygulamanın başka şirketlere yapılmadığı, bu şekilde kamunun KDV hariç 260 milyon 755 bin 555 lira zarara uğratıldığı yönünde müşteki Sedat K'nin iddiaları soruldu.

Bu suçlamayı kabul etmeyen Alpay'a gizli tanık "Ladin"in savcılıkta verdiği şu ifadeler okundu:

"İmar dairede İmar Memurluğu Siluet Şefliği olarak bilinen bir birim vardır. Bu birim kapsamında belirli niteliklere haiz binaların imar estetiği konusunda karar verilir. Normalde estetik kurulunda karar alınmadan binaların ruhsat alması mümkün değildir bu komisyon 2020 yılında kuruldu, Arif Gürkan Alpay başkan olarak atandı. Komisyonun yetkisi kapsamında kalan binalar için vatandaş başvuru yaptığında kurum kendilerinden çeşitli taleplerde bulunur. Birincisi kreş yapımını üstlenmeleri, ikincisi binlerce adet market kartı, üçüncüsü ise nakit para talebidir. Bu talepleri karşılamayan kişilerin dosyaları bekletilir. Siluet Şefliği birimi başvurularda görüş niteliğinde rapor hazırlar. Bu raporu Mimari Estetik Komisyonuna sunar. Genelde başvuru yapan vatandaşlar BİMTAŞ'a yönlendirilir ve burada binanın kataloğunun yaptırılması istenir. Ancak BİMTAŞ bu katalogları, olması gerekenin çok üzerinde fahiş fiyatlarla yapmaktadır. Katalog adı altında BİMTAŞ'a kaynak yaratılmaktadır. Kataloğu BİMTAŞ'ta yaptırmayanlar bekletilmekte veya aleyhlerine karar verilmektedir."

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Gizli tanık "Ladin"in, "Bahsettiğim üç talepten birisi kabul edilirse, proje komisyona iletilip onaylanıyor. Para miktarı ya da talebin türü işin ve firmaların büyüklüğüne göre belirliyor. İlgilisi talebi kabul etmezse dosyası yıllarca bekletiliyor. Başvuru yapıldıktan sonra projenin imar mevzuatına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır. Raporda bağlanan bu husus Estetik Kuruluna gönderilir. Ancak yukarıda belirttiğim gibi, ilgilisiyle anlaşma halinde rapor kurula intikal eder. Estetik kurul da nihai kararı verir ancak kurulun neye göre karar verdiği belli değildir. Keyfi bir şekilde karar vermektedir. İmara aykırılıklar bulunmasına rağmen estetik kurulun onay verdiği birçok bina bulunmaktadır." iddiası da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Alpay'a soruldu.

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Alpay, "Gizli tanığın beyanında geçen iddiaları ilk kez ve hayretle burada görüyorum. Anladığım kadarıyla, başvuruların Siluet Şefi tarafından alındığı ve birtakım menfaatler talep edildiği iddia edilmektedir. Ben, Kent Estetiği Komisyonuna başkanlık yapmaya 2022 yılı haziran ayında başladım. Biz önümüze gelen belgeleri teknik gereklilikler ve yasal çerçevede değerlendiririz. BİMTAŞ ve akabindeki konularla ilgili hiçbir iddiayı kesinlikle kabul etmiyorum. 25 yıllık devlet memuru olarak böyle bir iddiayla karşılaşmayı zul sayıyorum. Geçen iddialar asılsız ve iftiradır." şeklinde cevap verdi.

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İBB İHALELERİNDEN KAZANILAN PARALARIN AKLANDIĞI İDDİASI

Gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Şimşek, emniyetteki ifadesinde araba ve taksi plakası alım satım işleri yaptığını, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi.

Üzerine kayıtlı mal varlıkları sorulan Şimşek, 1998 model Tofaş arabası, Küçükçekmece ve Sefaköy'de birer evi, Tekirdağ'da bir yazlığı, banka hesabında 60 bin lira parası olduğunu kaydetti.

Kas Taksi ve Nursim Gayrimenkul adlı şirketlerde ortaklığı bulunduğunu, bu şirketler adına çok sayıda mal varlığı olduğunu söyleyen Şimşek, İBB tarafından ürün ve hizmet alım satımı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılmadığını ifade etti.

Bunun üzerine, "İBB tarafından yapılan belediye otobüslerinin bakım ihalelerinin Fikret Şimşek'in kardeşleri olan Yılmaz ve Erkan Şimşek'in Şimşek Oto isimli şirketleri uhdesinde bırakıldığı, bu şirketin resmiyette var olsa da fiiliyatta olmadığı, İBB ihalelerinden kazanılan paraların Şimşek Oto şirketine aktarılarak aklandığı, ihalelerden elde edilen paralarla Silivri-Çatalca tarafından arsa alındığı, ayrıca Silivri bölgesinde ayrı bir kooperatif kurularak paraların bir kısmının buraya aktarıldığı" şeklinde beyanda bulunan tanık G.T'nin iddiaları soruldu.

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G.T'yi tanımadığını ifade eden Şimşek, "Bahsettiği kooperatifle alakalı benim bir ilgim ve bilgim bulunmamaktadır. Ne benim ne de ağabeylerimin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kayıtları bulunmaktadır ve herhangi bir yerde ihale alınmamıştır. Bahsedilen İBB otobüs bakım ihaleleriyle alakalı benim ya da ağabeylerimin, şirketimiz uhdesinde almış olduğu herhangi bir ihale bulunmamaktadır. Bahsedilen kooperatifle alakalı bir bilgim olmadığı gibi, bu kooperatifte benim bir imza yetkim ya da görevim yoktur. Ağabeyim Fikret Şimşek'in kooperatif başkanlığı yaptığını biliyorum." diye konuştu.