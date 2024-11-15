İBB ve ABB'ye 'konser' incelemesi! Bakan Tunç: Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un konuşmasında satır başları şöyle; Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.

Denetimli serbestlik cezasızlık algısına yol açıyor.

İBB VE ABB'YE KONSER İNCELEMESİ

Bir inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı müfettişleri incelemelerini yapıyorlar. Denetimden çekinmeye gerek yok. Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekir.

Yargı bağımsız ve tarafsızdır, kimseden talimat almaz. İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir.

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