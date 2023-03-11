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Hukukta 'metaverse' devrimi! Türkiye'de uygulanabilir mi?

Kolombiya’da metaverse aracılığı ile yapılan bir duruşma ile dünya tarihinde bir ilk imza atıldı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişmeyi yorumlayan Avukat Begüm Gencer Aytaç, benzer bir duruşmanın Türkiye’de uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

11.03.2023 - 07:01 |
Hukukta 'metaverse' devrimi! Türkiye'de uygulanabilir mi?

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Kolombiya’da bir mahkeme bu ay metaverse’teki ilk yasal duruşmayı gerçekleştirerek dünyada bir ilke imza attı. Ülkede Magdalena İdare Mahkemesi tarafından düzenlenen iki saatlik duruşmada, bir trafik anlaşmazlığının tarafları sanal bir mahkeme salonuna avatar olarak katıldı. Yargıçın avatarının da siyah cüppe giymesi ise dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan mahkemenin yargıcı metaverse deneyimini ‘inanılmaz’ olarak nitelendirerek ‘Görüntülü görüşmeden daha gerçek hissettirdi’ dedi.

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Yargı tarihinde ilk kez gerçekleşen olayı yorumlayan Avukat Begüm Gencer Aytaç, metaverse aracılığı ile görülecek duruşmaların artılarını ve eksilerini gazetevatan.com’a anlattı.

Metaverse yoluyla yapılan duruşma ile ilgili hukuksal anlamda büyük eleştiriler aldığını ifade eden Aytaç, “Özellikle kimlik doğrulama kaygısıyla ilgili olan eleştiriler çok yerinde. Duruşmada e-posta ile kimlik doğrulama yapılsa da yaşanacak siber saldırılar vs. açısından bu çok sağlıklı bir yöntem değil” yorumunda bulundu.

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Hukukta metaverse devrimi Türkiyede uygulanabilir mi

Türkiye’de e-duruşma ve SEGBİS sisteminin dahi istenilen noktaya henüz gelmediğini ifade eden Aytaç, uygulamanın Türkiye’de aktif olup olmayacağı ile ilgili, “Şu an için uygulanabilir bir sistem kesinlikle değil. Avukatların birçok duruşması e-duruşma ve SEGBİS’teki bağlantı sorunları nedeniyle defalarca erteleniyor. Bu da hem müvekkilerin mağduriyetine yol açıyor, hem de yargılamayı sürüncemede bırakıyor” dedi.

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Aytaç, ceza yargılamasındaki yüz yüzelik ilkesinin önemine vurgu yaparak, “SEGBİS aracılıyla yapılan duruşmalar dahi sekteye uğrarken sanal duruşmaların günümüzde; özellikle de Türkiye’deki adliyelerin fiziki şartlarıyla gerçekleşmesi bence pek mümkün gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

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Birçok mahkeme ve adliyede e-duruşmaya geçilemediğini belirten Aytaç, “Hala ön inceleme duruşmalarının tutanağın imzalanması sebebiyle fiziki yapılması şart koşuluyor. E-imzadaki güvenlik gerekçesi nedeniyle sanal duruşmaların yakın zamanda Türkiye’de yapılması söz konusu değildir” dedi.

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