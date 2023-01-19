Hrant Dink suikastının perde arkası! 16 yıl önce bugün ne oldu?

Tarih 19 Ocak 2007.. Yer: Şişli Halaskargazi... 16 yıl önce Hrant Dink Genel Yayın Yönetmeni olduğu Agos Gazetesinin önünde katledildi. Saatler 15.05'i gösterdiğinde duyulan silah seslerinin ardından Hrant Dink yere yığıldı, burada hayatını kaybetti.

Suikastten 7 gün önce 'Ve işte yine uçurumun kıyısındaydım' diye yazan Hrant Dink, İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde kurşunların hedefi oldu. Karanlık plan devreye sokanların yakalanması için düğmeye basıldı.

HAFIZALARA KAZINAN FOTOĞRAF

Tetiği çeken o gün 17 yaşında olan Ogün Samast'tı. Suikastten 34 saat sonra Samsun otogarında yakalandı. Hafızlarda polislerin Türk bayrağı tutarak tetikçi Samast ile çektirdiği fotoğraf kaldı. 2 polis daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Samast sorgusunda cinayeti Yasin Hayal'in talimatıyla işlediğini söyledi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Cinayetin bir diğer azmettirici ise Erhan Tuncel'di. 20 Haziran 2007'de 18 kişi hakkında dava açıldı. İlk karar 17 Ocak 2012'de verildi. Azmettirici Erhan Tuncel tahliye edildi. Sanıklardan hiçbiri örgüt suçundan ceza almadı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Azmettirici Tuncel 24 Ekim 2013'te tutuklandı. Samast ise 22 yıl hapis cezasına çarpıtıldı.

PERDE ARKASINDA FETÖ VAR

Cinayetin arkasındaki isimler FETÖ korumasında uzun yıllar saklanmayı başardı. Soruşturmanın seyri FETÖ'cü savcıların açığa alınmasıyla değişti. 2014'te cinayette ihmalleri olan kamu görevlilerinin yargılanmasının yolu açıldı. 26 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. 2017'de ise FETÖ elebaşı Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında yeni iddianame hazırlandı. Ardından iki dava birleştirildi. 85 sanıklı davada Samast, Hayal ve Tuncel'in de aralarında bulunduğu 9 kişinin dosyası zaman aşımı ihtimali nedeniyle ayrıldı. Temmuz 2019'da Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay, Yasin Hayal 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

FETÖ KARARI 2021'DE

Cinayetin doğrudan FETÖ tarafından yapıldığı vurgulanan davada karar 26 Mart 2021'de verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi suikastın FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiğine hükmetti. 76 kişinin yargılandığı davada 33 kişi hapis cezası aldı.

ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDAN CEZA

Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, anayasayı ihlal suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı. Davada 6 kişiye daha tutuklama kararı çıktı. 29 sanık ise beraat etti. Tuncel, Samast ve Hayal için FETÖ üyeliğinden suç duyurusunda bulunuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

FETÖ elebaşının da aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyası ise ayrıldı. Yargılama sürecinde FETÖ elebaşı ve firari sanıkların kaçak sayılmasına ve mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

SUİKASTİN OLDUĞU YERDE ANMA

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 15.00'te, suikaste uğradığı Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenlenecek. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çocukları Arat Dink, Delal Dink, Sera Dink, kardeşi Yervant Dink ve tüm sevenlerinin katılması bekleniyor.

GÜVERCİNLER SEBAT APARTMANI'NDA

Bugün akşam saatlerinde Osmanbey'den yolu geçenler ise Sebat Apartmanı'na yansıyan güvercin görüntüleriyle karşılaşacak.

Hrant Dink Vakfı'ndan yapılan paylaşımda "Bu akşamdan itibaren Sebat Apartmanı önünden geçerken kafanızı yukarı kaldırmayı unutmayın. Bu akşam ve 19 Ocak'ta saat 18.00 sonrası apartmana güvercinler eşlik edecek. Kimsenin “güvercin tedirginliği” yaşamadığı bir toplum olabilmeyi diliyoruz..." ifadeleri kullanıldı.

KARANFİLLER BIRAKILACAK

Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfil bırakılırken, mumlar yakılacak. Törenin Dink için saygı duruşuyla başlaması bekleniyor.

HRANT DİNK MEZARI BAŞINDA ANILDI

Hrant Dink, öldürülüşünün 16. yılında Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene eşi Rakel Dink, çocukları, Hrant Dink'in kardeşleri ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına eşi Rakel Dink tarafından güller konuldu, dualar edildi.

HRANT DİNK ANMASI İÇİN ŞİŞLİ'DE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul'da Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Programlar kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu.

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

ŞİŞLİ'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.