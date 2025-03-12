Herkes kendi memleketinde yaşasaydı İstanbul en kalabalık 3. il olacaktı

Herkes doğduğu topraklarda yaşasa idi şu an Türkiye'nin en kalabalık şehri 3 milyon 147 bin 997 kişi ile Şanlıurfa olacaktı. Urfa'yı 2 milyon 689 bin 673 kişi ile Konya, 2 milyon 609 bin 762 kişi ile İstanbul, 2 milyon 456 bin 17 kişi ile Diyarbakır, 2 milyon 72 bin 813 kişi ile Ankara, 2 milyon 24 bin 484 kişi ile Samsun, 1 milyon 984 bin 375 kişi ile Sivas, 1 milyon 975 bin 24 kişi ile Erzurum, 1 milyon 950 bin 877 kişi ile İzmir, 1 milyon 881 bin 744 kişi ile de Hatay izleyecekti.

TÜİK AÇIKLADI: TÜRKİYE'DE 2024 YILINDA BEBEKLERE EN ÇOK BU İSİMLER VERİLDİ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılı içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen isimler belli oldu. Buna göre erkek bebeklerde en çok Alparslan, kız bebeklerde ise Defne ismi tercih edildi.

Ülkemizde 2024 yılında dünyaya gelen bebeklerden kızlara en çok verilen ilk 3 isim Defne, Asel ve Zeynep olurken, erkeklerde Alparslan, Göktüğ ve Yusuf en çok tercih edilen isimler oldu.

İSTANBUL'DA İLK SIRADA ALPARSLAN VE DEFNE VAR

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İstanbul'da en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Alparslan, Aslan, Kerem, Metehan, Göktuğ, Atlas, Ömer, Aras, Yusuf ve Ömer Asaf olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Zeynep, Duru, Zümra, Lina, Elisa, Alya, ve İnci oldu.

ANKARA'DA DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İSİM AYNI

Ankara'da en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Alparslan, Göktuğ, Kerem, Metehan, Aslan, Ömer Asaf, Atlas, Aybars, Aras, Yusuf olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Zeynep, Gökçe, Duru, Umay, İnci, Zümra, Doğa oldu

İZMİR'DE EN ÇOK ASLAN TERCİH EDİLDİ

İzmir'de en çok tercih edilen 10 erkek bebek ismi Aslan, Alparslan, Atlas, Kuzey, Göktuğ, Metehan, Aras, Kerem, Ege, Miran olurken kız bebek ismi ise Defne, Asel, Asya, Doğa, Zeynep, Duru, Umay, Ada, Alya, Lina ve Gökçe oldu