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HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar! Dokunulmazlığı...

Son dakika haberi... TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 'terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda alınacak.

17.02.2022 - 17:55 |
HDP'li Semra Güzel hakkında flaş karar! Dokunulmazlığı...

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verdi. Toplantı verilen 20 dakikalık arayla birlikte 7 saat sürdü. Bu aşamadan sonra Karma Komisyonun karar raporu TBMM Genel Kurulu'na sevk edilecek. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar ise TBMM Genel Kurulu'nda verilecek.

HDP'Lİ GÜZEL'İN SKANDAL FOTOĞRAFI

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü. Öldürülen terörist Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora’nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke hazırlamıştı.

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