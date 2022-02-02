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Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için kader haftası

PKK’lı terörist Volkan Bora fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığı ile ilgili karar bu hafta Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nca verilecek. Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alınması halinde Meclis Genel Kurulu’nda oylama yapılacak.

02.02.2022 - 07:29 |
Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için kader haftası

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığıyla ilgili Meclis’te oluşturulan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını bu hafta tamamlayacak. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da Hazırlık Komisyonu’nun raporuna göre Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki kararını verecek. Karma Komisyon’un dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Güzel ile ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde de Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.

SAVUNMA YAPMADI
Güzel’in Hazırlık Komisyonu’nda henüz savunma yapmadığı bildirildi. Komisyonun önceki günkü toplantısında Güzel’in yerine HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin savunma yapmak istediği, ancak kendisinin de Hazırlık Komisyonu üyesi olması nedeniyle bu talebinin kabul edilmediği öğrenildi. Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını tamamlayacağı güne kadar Güzel’in ya kendisinin gelip ya da yetki belgesi vereceği bir başka isim aracılığıyla savunmasını yapabileceği kararını da aldı.

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDPli Semra Güzel için kader haftası

CHP'YE FEZLEKE SİTEMİ... SANCAR: BU NE YAMAN ÇELİŞKİ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına kabul oyu kullanacaklarını açıklayan CHP yönetimini eleştirdi. Sancar, Meclis’teki grup konuşmasında “Yargı her alanda iktidarın sopasıdır diyen parti, iş HDP’ye gelince yargının sonucunu beklemekten söz ediyor. Bu nasıl yaman bir çelişki?” dedi. (Hürriyet)

 

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