TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu Ã¼yelerinden oluÅŸturulan hazÄ±rlÄ±k komisyonu, 2017'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len PKK'lÄ± terÃ¶rist Volkan Bora ile fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±kan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Semra GÃ¼zel'inÂ yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na gÃ¶nderdi.

Raporda, GÃ¼zel'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 2 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Tezkeresi ve suÃ§lamalar, GÃ¼zelâ€™in sÃ¶zlÃ¼ savunmasÄ± ve deliller yer aldÄ±.

Raporda ayrÄ±ca GÃ¼zelâ€™in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin komisyonun oy Ã§okluÄŸu ile karar aldÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±. HazÄ±rlÄ±k Komisyonu Ã¼yesi HDPâ€™li Mehmet Tiryaki de muhalefet ÅŸerhini Karma Komisyon'a sundu. Karma KomisyonÂ da rapor ve muhalefet ÅŸerhini inceledikten sonra bugÃ¼n Semra GÃ¼zel'e sÃ¶zlÃ¼ ve yazÄ±lÄ± savunma yapmasÄ± iÃ§in tebligat gÃ¶nderdi. HDP'li GÃ¼zel'e 1 hafta sÃ¼re veren Karma Komisyon, 17 Åžubat PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ toplanacak ve nihai kararÄ±nÄ± verecek.