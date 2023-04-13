HDP’li Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları için gittiği Erzurum'un Karayazı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Beştaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
13.04.2023 - 22:13 | | İHA
Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'un Karayazı ilçesine giden HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın bulunduğu Audi marka 06 CJU 114 plakalı otomobil, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan Beştaş, Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.