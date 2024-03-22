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Haziran semineri 2024 ne zaman? Haziran seminerleri uzaktan mı 2024, online mı? Öğretmen yıl sonu semineri 2024

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Öğrencilerin yaz tatiline girmesiyle öğretmenler 2 haftalık seminerlere katılacak. Peki, Haziran seminerleri uzaktan mı 2024, online mı?

22.03.2024 - 16:53 |
Haziran semineri 2024 ne zaman? Haziran seminerleri uzaktan mı 2024, online mı? Öğretmen yıl sonu semineri 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz Kasım ayı seminer döneminde son defa seminerlerin online olacağını açıklamıştı.

Nisan ayı seminerleri de Ramazan Bayramı tatiline denk geldiği için son olarak yıl sonu seminerleri online mı olacak, sorusun yanıt aranmaya başlandı.

Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarına göre yıl sonu seminerlerinin yüz yüze yapılması beklense de konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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