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Bakan Bayraktar açıkladı! Yenilebilir enerjide rekor üretim

Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'inin yenilebilir enerji kaynaklarından sağlandığını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek" dedi.

16.04.2024 - 15:49 | | DHA
Bakan Bayraktar açıkladı! Yenilebilir enerjide rekor üretim

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin günlük elektrik üretimine yönelik açıklama yaptı.

"ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYINI YÜZDE 55'E YÜKSELTMEK'

Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW (gigawatt) güneş ve 1,5 GW rüzgar santralini devreye alacağız. 2035 yılı hedefimiz yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payını yüzde 55'e yükseltmek" dedi.

Ayrıca, Bakan Bayraktar'ın 'Yenilebilir enerjide rekor üretim' başlığıyla paylaştığı infografiğe göre; 12 Nisan 2024'te Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Günlük üretimin kaynaklara göre dağılımı yüzde 24,5 baraj, yüzde 20,9 rüzgar, yüzde 12,8 akarsu, yüzde 11,3 güneş, yüzde 4,7 jeotermal, yüzde 3,9 biyokütle ve yüzde 0,4 atık ısıdan oluştu.

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