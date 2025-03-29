Hayatını geleneksel gölge oyununa adadı! 21 yıldır aşkla Karagöz Hacivat'ı yaşatıyor

Sındırgı'da yaşayan ve Ramazan aylarının vazgeçilmezi haline gelen Seyman, Hacivat'ın bilge tavırları ve Karagöz'ün esprili halleriyle, Kavuklu'nun da katılımıyla çocukların ve yetişkinlerin gönlünde taht kuruyor. 2004 yılında başlayan bu tutkulu yolculukta Murat Seyman, Balıkesir'de bu kadim sanatı tek başına temsil etmenin hem onurunu hem de sorumluluğunu taşıyor.

Geleneksel gölge oyunu ve orta oyununun kaybolmaya yüz tuttuğu günümüzde, Seyman'ın bu sanatı yaşatma ve gelecek nesillere aktarma çabası takdirle karşılanıyor. Özellikle Ramazan ayında artan ilgi, Seyman'ın motivasyonunu daha da artırıyor.





Belediyenin Ramazan etkinliklerinde sahne alan Murat Seyman, sadece eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Karagöz ve Hacivat'ın diyalogları aracılığıyla çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini ve değerlerini de ustaca aktarıyor. Oyunlarında sıklıkla yardımlaşma, dürüstlük ve saygı gibi temaları işleyen Seyman, geleneksel sanatın eğitici yönünü de ön plana çıkarıyor.

Çocukların oyunlara interaktif katılımı ise hem eğlenceyi artırıyor hem de onların öğrenme sürecine katkıda bulunuyor.

Murat Seyman'ın Karagöz Hacivat'a olan tutkusu, sadece sahne performanslarıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bu sanatın inceliklerini öğrenmek isteyen gençlere de kapılarını açarak, geleneğin devamlılığı için çaba gösteriyor.

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İlk olarak Bursa'da bu sanatla tanışan ve 19 yıldır Ramazan ayının coşkusunu gölge oyunuyla taçlandıran Seyman, çocuklardan aldığı olumlu geri dönüşlerin, özellikle onların dua ezberlemeye olan ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtiyor. Bu durum, Karagöz Hacivat'ın sadece bir eğlence aracı olmanın ötesinde, kültürel ve manevi değerlerin aktarılmasında da önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

Balıkesir'in kültürel sahnesinde önemli bir yer edinen Murat Seyman, Karagöz Hacivat'ı yaşatarak hem geçmişle bağ kuruyor hem de geleceğe umutla bakıyor. Onun bu özverili çabası, geleneksel sanatların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda ilham verici bir örnek teşkil ediyor.