Hayatı kabusa döndü! 15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı

Batman’da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce hayatı kabusa dönmeye başladı. Ayakları günden güne şişen Tiryaki, tedavi için imkanlar dahilinde gitmedik doktor bırakmadı. Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını öne sürdü.







Tiryaki, “Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim” diye konuştu.

Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi.