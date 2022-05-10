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Hayatı kabusa döndü! 15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı

Batman’da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle hayatı alt üst oldu. Gitmedik doktor bırakmayan Tiryaki, hastalığına teşhis konulamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

10.05.2022 - 23:39 | | İHA
Hayatı kabusa döndü! 15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı

Batman’da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce hayatı kabusa dönmeye başladı. Ayakları günden güne şişen Tiryaki, tedavi için imkanlar dahilinde gitmedik doktor bırakmadı. Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını öne sürdü.

Hayatı kabusa döndü 15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı


Tiryaki, “Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim” diye konuştu.

Hayatı kabusa döndü 15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı

Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi. 

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