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Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

17.03.2025 - 12:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adasının güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi

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