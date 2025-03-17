Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi
17.03.2025 - 12:13Güncellenme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiği kaydedildi.