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Hatay'da ulaşım çilesini bitiren hamle! 8 mahalleyi ilgilendiriyor

20.09.2026 - 07:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'da ulaşım çilesini bitiren hamle! 8 mahalleyi ilgilendiriyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla il genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Defne ilçesinde 8 mahalleyi birbirine bağlayan 11 kilometrelik grup yolunda asfalt serimine başlandı.

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HBB ekipleri tarafından yürütülen çalışma; Sinanlı, Balıklıdere, Bahçeköy, Yeşilpınar, Samankaya, Gümüşgöze, Harbiye ve Bostancık mahallelerini kapsıyor. Söz konusu mahalleler arasındaki ulaşımda kullanılan yaklaşık 11 kilometrelik grup yolunda asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların Sinanlı Mahallesi’nden başladığı belirtilirken, ekiplerin güzergâh boyunca asfalt serim çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Yolun yenilenmesiyle birlikte mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergâhta yol çizgilerinin de çekileceği kaydedildi. Böylece 8 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunun yol standardının yükseltilerek daha modern bir görünüme kavuşturulması planlanıyor.

HBB’nin Defne ilçesinde yürüttüğü çalışmayla toplam 11 kilometrelik güzergâhın yenilenmesi ve bölgedeki vatandaşların ulaşım koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

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