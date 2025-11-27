GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay'da polis memurundan örnek hareket: Araçlar zarar görmesin diye yaptıkları kameraya yansıdı
27.11.2025 - 20:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/ HATAY, (DHA)

Hatay'ın Antakya ilçesinde oluşan ve trafikte aksamaya neden olan çukur, polis memuru tarafından kürekle toprak atılarak kapatıldı. Çukurdan kurtulmak isteyen araç sürücülerin olası kaza ihtimalini ortadan kaldıran polis memurunun bu davranışı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı 75’inci Yıl Bulvarı’nda meydana geldi.

Yolda oluşan çukura düşmemek amacıyla sürücülerin yaptığı manevralar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, bölgede görevli trafik polisi, araçların zarar görmemesi ve akışın sağlanması için kendi imkanlarıyla müdahale etti. Polis memuru eline aldığı kürekle çukuru doldurarak kapattı. Polis memurunun bu örnek davranışı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

