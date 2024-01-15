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Hatay'da işçi servisi otobüsler çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde işçi servisi 2 otobüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 18 kişi yaralandı.

15.01.2024 - 13:01 | | Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)
Hatay'da işçi servisi otobüsler çarpıştı: 1'i ağır 18 yaralı

Payas-İskenderun Otoyolu Karayılan Kavşağı'nda işçileri taşıyan N.K. yönetimindeki 31 C 2373 plakalı otobüs ile F.S. yönetimindeki 31 C 2319 plakalı otobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki otobüsteki işçilerden 18'i yaralandı. Yaralı işçiler, çevredekiler hastanelere kaldırıldı. İşçilerden 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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