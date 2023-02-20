Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açarken, bölge 15 gündür artçı ve bağımsız depremlerle beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 3 dakika sonra ise merkez üssü ise yine Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Defne ilçesindeki deprem zeminden 16.74 kilometre Samandağ merkezli deprem ise 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Depremler Hatay ve ilçeleri ile çevre il ve ilçelerden de şiddetli hissedildi. 15 gündür deprem fırtınasının yaşandığı bölgede son sarsıntılardan sonra ekipleri, sahada inceleme başlattı. Ağır hasarlı binaların yıkıldığı yönünde ihbarlar alınırken, devriye görevinde bulunan ekipler, vatandaşları binaların çevresinden uzaklaşmaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.

Bazı binalarda göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.

"YER AYAĞIMIZIN ALTINDAN KAYDI"

CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren depremi gözyaşıyla anlattı. "İnanılmaz bir deprem oldu. Çadırkentteydik. Buradaki insanlar da çok korktu. Yer bizim altımızdan kaydı. Asla toparlanamadık. İnanılmaz salladık. Herkes çadırlarından fırladı. Sobalar devrildi. Olası bir yangın için tedbir alındı. Volkan da ben de yere düştük. İnsanlar çadılarından fırladı ne yapacağını bilemedi. Çok ser

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

Depremlerin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" denildi.



