Hatay'da harfiyat kamyonu uçuruma yuvarlandı, sürücü öldü

03.03.2026 - 21:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü İbrahim Çağında hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yoğunoluk Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Çağında yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanan kamyonun içerisinde Çağında’nın cansız bedenine ulaştı. Çağında’nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlatt

