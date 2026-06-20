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Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 13 kişiyi hastanelik etti

20.06.2026 - 23:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 13 kişiyi hastanelik etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen mevlitte ikram edilen yemeklerin ardından rahatsızlanan 13 kişi hastaneye başvurdu.

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Yeni Mahalle 2095. Sokak'ta yaklaşık 35 kişinin katıldığı mevlit programında davetlilere evde hazırlanan tavuklu pilav, aşure ve paketli bardak ayran ikram edildi.

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Programın ardından farklı zamanlarda rahatsızlanan 13 kişi, bulantı, kusma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedavi ve kontrolleri yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikata başlandı.

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