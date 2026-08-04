19 yıl önce deneme amaçlı dikilmişti, Şimdi dünyaya ihraç ediliyor! Dekar başına 15 ton verim veriyor, Avrupa ve Orta Doğu bu ürünün peşinde

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Selçuk, Deregümü bölgesinde yaklaşık 2 bin dekar alanda üretim yapıldığını dile getirerek, "Bu alanın yaklaşık bin dekarında karanfil, bin dekarında ise domates üretiliyor. Dekar başına ortalama 10-15 ton verim alınıyor. Sadece bin dekarlık domates alanında 12 bin ton ürün bekliyoruz." dedi.



Köyde 15 yıldır seracılık yapan üretici Şerife Toprakçı ise domates üretiminin ailesinin en önemli geçim kaynağı olduğunu, 35 dönüm serada üretim yaptıklarını belirtti.



Dikimlerin mart, nisan ve mayıs aylarında yapıldığını, haziran ayına kadar kademeli olarak sürdüğünü ifade eden Toprakçı, "Deregümü domatesi özellikle İstanbul ve Ankara'da tercih ediliyor." diye konuştu.