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Gündem19 yıl önce deneme amaçlı dikilmişti, Şimdi dünyaya ihraç ediliyor! Dekar başına 15 ton verim veriyor, Avrupa ve Orta Doğu bu ürünün peşinde
HaberlerGündem Haberleri 19 yıl önce deneme amaçlı dikilmişti, Şimdi dünyaya ihraç ediliyor! Dekar başına 15 ton verim veriyor, Avrupa ve Orta Doğu bu ürünün peşinde

19 yıl önce deneme amaçlı dikilmişti, Şimdi dünyaya ihraç ediliyor! Dekar başına 15 ton verim veriyor, Avrupa ve Orta Doğu bu ürünün peşinde

04.08.2026 - 13:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Gül, lavanta, kiraz ve elma üretimiyle tanınan Isparta'da, alternatif ürün olarak başlayan örtü altı seracılık kent ekonomisinin en güçlü kalemlerinden biri haline geldi. Merkez Deregümü köyünde 2007 yılında ilk adımları atılan yayla domatesi yetiştiriciliğinde 2026 sezonunun ilk hasadı gerçekleştirildi.

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119 yıl önce deneme amaçlı dikilmişti, Şimdi dünyaya ihraç ediliyor! Dekar başına 15 ton verim veriyor, Avrupa ve Orta Doğu bu ürünün peşinde

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Gül, lavanta, kiraz, üzüm, kayısı ve elma üretimi gibi tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü Isparta'da, Deregümü köyünde 2007'de domates de yetiştirilmeye başlandı.

Üreticiler, yayla şartlarında yetiştirilen domateslerde sezonun ilk hasadına başladı. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında ilgi gören Deregümü domatesinde bu sezon verimin yüksek olması bekleniyor.

219 yıl önce deneme amaçlı dikilmişti, Şimdi dünyaya ihraç ediliyor! Dekar başına 15 ton verim veriyor, Avrupa ve Orta Doğu bu ürünün peşinde

Köydeki seralarda yaklaşık 3 ay önce dikilen domates fidelerinden ilk ürünler alınırken, özenle toplanan domatesler kasalara yerleştiriliyor. Hasat edilen ürünler, iç pazarın yanı sıra Romanya, Ukrayna, Bulgaristan ve Orta Doğu ülkelerine de gönderiliyor.

319 yıl önce deneme amaçlı dikilmişti, Şimdi dünyaya ihraç ediliyor! Dekar başına 15 ton verim veriyor, Avrupa ve Orta Doğu bu ürünün peşinde

ÖRTÜ ALTI DOMATES ÜRETİMİ KENT EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ

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Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte örtü altı domates üretiminin tarımsal ekonomi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Deregümü köyünde yaklaşık bin dekar, Atabey, İslamköy, Kuleönü, Yalvaç ve Çetince bölgelerinde ise yaklaşık 2 bin dekar sera bulunduğunu belirten Selçuk, üretimin farklı dönemlerde yapılan dikimlerle kademeli sürdüğünü kaydetti.

419 yıl önce deneme amaçlı dikilmişti, Şimdi dünyaya ihraç ediliyor! Dekar başına 15 ton verim veriyor, Avrupa ve Orta Doğu bu ürünün peşinde

Selçuk, Deregümü bölgesinde yaklaşık 2 bin dekar alanda üretim yapıldığını dile getirerek, "Bu alanın yaklaşık bin dekarında karanfil, bin dekarında ise domates üretiliyor. Dekar başına ortalama 10-15 ton verim alınıyor. Sadece bin dekarlık domates alanında 12 bin ton ürün bekliyoruz." dedi.

Köyde 15 yıldır seracılık yapan üretici Şerife Toprakçı ise domates üretiminin ailesinin en önemli geçim kaynağı olduğunu, 35 dönüm serada üretim yaptıklarını belirtti.

Dikimlerin mart, nisan ve mayıs aylarında yapıldığını, haziran ayına kadar kademeli olarak sürdüğünü ifade eden Toprakçı, "Deregümü domatesi özellikle İstanbul ve Ankara'da tercih ediliyor." diye konuştu.