Kilosu altın değerinde! Dalından tek tek toplanıyor! Coğrafi işaretli lezzette hasat başladı

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Muğla'nın Datça ilçesinin önemli tarımsal ürünü olan organik bademi; Eski Datça, Hızırşah, Karaköy, Mesudiye, Sındı ve Yazıköy mahallelerindeki yaklaşık 1200 dekarlık alanda yetiştiriliyor. Ocak ve şubat aylarında çiçek açan badem ağaçları, martta çağla, temmuz ayının ortalarında ise taze süt badem olarak tüketicilerle buluşuyor. Ardından başlanan kuru badem hasadı ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor.