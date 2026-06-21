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Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

21.06.2026 - 00:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)

Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Beyoğlu ve Şişli'de güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, güvenlik tedbirleri kapsamında saat 10.00 itibarıyla Beyoğlu ve Şişli'de kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Bu kapsamda; Beyoğlu'nda, İstiklal, Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Galip Dede caddeleriyle Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas, Nuri Ziya sokakları trafiğe kapalı olacak.

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Selime Hatun Cami, Çiftevav, Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddeleri ise gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

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ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit, Dolapdere Taksim caddeleri, Barbaros, Piyalepaşa, Tarlabaşı bulvarları ile Melek Sokak alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

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Şişli'de gerek duyulması halinde ise Taşkışla ve Askerocağı Caddeleri trafiğe kapatılacak.

İlçede alternatif güzergah olarak Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri kullanılabilecek.

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