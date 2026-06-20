Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem
20.06.2026 - 22:30Güncellenme Tarihi:
Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre; saat 21:32'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Deprem yerin 6,81 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Gölyaka (Düzce)
Tarih:2026-06-20
Saat:21:32:26 TSİ
Enlem:40.78361 N
Boylam:30.85167 E
Derinlik:15.21 km
Detay:https://t.co/KHTTT43sdz@afadbaskanlik— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2026
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