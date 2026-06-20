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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem

20.06.2026 - 22:30Güncellenme Tarihi:
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; saat 21:32'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Deprem yerin 6,81 kilometre altında gerçekleşti.

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