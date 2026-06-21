GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemRefüje çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
HaberlerGündem Haberleri Refüje çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Refüje çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

21.06.2026 - 01:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Refüje çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Bolu’da D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak orta refüje çarpan otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Haberin Devamı

Kaza, D-100 kara yolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 NA 873 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak yolun ortasında ters döndü.

İLGİLİ HABER

Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 13 kişiyi hastanelik etti
Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 13 kişiyi hastanelik etti

Haberin Devamı

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ve yolcu, tepetaklak olan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 2 şeridi trafiğe kapandı.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Husumetlisini önce bacaklarından vurdu sonra kemeriyle turnike yaptı
Husumetlisini önce bacaklarından vurdu sonra kemeriyle turnike yaptı

Polis ekipleri, olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak yönlendirdi. Aracın kaldırılması için bölgeye oto kurtarıcı sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Güncel Haberler

Refüje çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar
#Gündem

Refüje çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı
#Gündem

Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 13 kişiyi hastanelik etti
#Gündem

Mevlitte ikram edilen tavuklu pilav 13 kişiyi hastanelik etti