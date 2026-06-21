Refüje çarparak takla atan otomobilden burunları bile kanamadan çıktılar

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Kaza, D-100 kara yolu Gölyüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 14 NA 873 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak yolun ortasında ters döndü.

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Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ve yolcu, tepetaklak olan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 2 şeridi trafiğe kapandı.

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Polis ekipleri, olası bir başka kazayı önlemek amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafik akışını yan yoldan kontrollü olarak yönlendirdi. Aracın kaldırılması için bölgeye oto kurtarıcı sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.